Bei den nahe London in einem Lastwagen gefundenen 39 Leichen handelt es sich um Chinesen. Die Polizei bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um 31 Männer und um acht Frauen. Die Leichen waren am Mittwoch in einem Lkw-Container in einem Industriegebiet in Grays gefunden worden, das etwa 30 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt nahe der Themse liegt. Der Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus Nordirland, wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Er wurde am Donnerstag weiter von der Polizei verhört. Im Zuge der Ermittlungen wurden drei Wohnungen in Nordirland durchsucht. Die Umstände deuten stark darauf hin, dass es sich bei den Toten um ins Land geschleuste Migranten handelt. Ein offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht. Es müsse mehr gegen Menschenschmuggel unternommen werden, sagt Richard Burnett vom britischen Speditionsverband RHA. "Es wird einfach nicht genug gegen die Schlepper unternommen. Es geht um Fragen der Sicherheit und darum, wie die Fahrzeuge auf ihrem Weg durch Europa beschützt werden können. Wir müssen viel enger mit den Europäern zusammenarbeiten. Aber wenn man den Brexit vor Augen hat, wird das problematisch. Wir müssen einige Dinge verändern und verhindern, das solche Sachen passieren." Der bislang schwerste Zwischenfall mit Immigranten in Großbritannien ereignete sich im Jahr 2000. Damals entdeckten britische Zöllner in der Hafenstadt Dover die Leichen von 58 Chinesen in einem Lastwagen.