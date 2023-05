Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr: In einer Lagerhalle im Stadtteil Neukölln ist ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor möglichen Gefahren.

In Berlin ist die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Großeinsatz im Stadtteil Neukölln ausgerückt. Dort ist aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer rund 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle auf dem Gelände des Recyclingunternehmens Remondis ausgebrochen. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Informationen.

Dunkler Rauch über Berlin zu sehen

Mehr als 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers stieg noch Qualm aus dem Gebäude an der Lahnstraße aus. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit in vielen Teilen der Hauptstadt zu sehen und zog gen Süden. Ob der Rauch giftige Stoffe enthält, stand noch nicht fest. "Wir können derzeit noch nicht viel sagen. Eines ist jedoch klar: Dieser Brand wird uns noch bis morgen Vormittag beschäftigen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend der "Berliner Zeitung". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde in der Halle Papier gelagert.

Die Behörden warnten die Bevölkerung über die Smartphones vor den Gefahren von Rauch und Feuer. Die Menschen wurden aufgerufen, den Bereich des Einsatzes zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch zur Ursache für den Großbrand gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, wird aber erst nach Abschluss der Löscharbeiten ihre Ermittlungen aufnehmen können.

Quellen: Berliner Feuerwehr, Bezirksamt Berlin-Neukölln, Polizei Berlin, "Berliner Zeitung"