Eine Grüne Mamba ist in den Niederlanden ihrem Besitzer entflohen. Für die Polizei eine schwierige Aufgabe. Denn der Biss einer solchen Schlange ist hochgiftig.

Eine Grüne Mamba ist derzeit das Nachrichtenthema in Teilen der Niederlande. Die Polizei fahndet im Süden des Landes nach einer solchen gefährlichen Giftschlange: Die "extrem giftige" Grüne Mamba entkam ihrem Besitzer in Tilburg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und auf keinen Fall zu versuchen, das zwei Meter lange Reptil einzufangen.

Grüne Mamba ist nicht aggressiv, ihr Biss aber gefährlich

Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsplakat mit einem Foto der ausgebrochenen Grünen Mamba und der Warnung, die Schlange sei "sehr gefährlich" und hochgiftig. Im Falle eines Bisses sei sofortige medizinische Hilfe erforderlich.

Gleichzeitig hieß es, das Tier suche "keine Konfrontation" und habe eine Vorliebe für dunkle und warme Orte: "Wenn sie das findet, wird sie sich sehr passiv verhalten."