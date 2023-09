"Only bad news are good news" ist ein altbekannter Satz unter Medienschaffenden. Er beschreibt das psychologische Phänomen, dass negative Nachrichten in der Regel mehr Aufmerksamkeit erzeugen als positive. Das menschliche Gehirn ist evolutionsbiologisch darauf geprägt, Gefahren mehr Beachtung zu schenken. Vereinfacht gesagt: Es ist wichtiger zu wissen, wo der Säbelzahntiger sich rumtreibt, als wo die leckeren Beeren wachsen.

Viele Menschen fühlen sich also eher von schlechten Nachrichten angezogen. Dabei gibt es die guten durchaus. Hier sammeln wir die positiven Meldungen, die trotz aller Konflikte und Krisen Hoffnung geben, dass die Welt noch nicht verloren ist. Rettungen, Problemlösungen und alles, was Menschen ein gutes Gefühl geben kann. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.