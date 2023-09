Deutlich mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte Gerardo Cabanillas im Gefängnis. Ihm wurden Raub, Kidnapping und sexueller Missbrauch vorgeworfen – zu Unrecht.

Als Gerardo Cabanillas zuletzt einen Tag in Freiheit erlebte, saß Bill Clinton noch im Weißen Haus. 1996 war er wegen Raubes, Kidnapping und sexueller Übergriffe zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Zu Unrecht, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles erst jetzt eingestand.

28 Jahre nach seiner Festnahme und 27 Jahre nach seiner Verurteilung ist der unschuldige Häftling aus dem Gefängnis in Kalifornien entlassen worden. Das Rechtssystem habe in diesem Fall versagt, gab George Gascón, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, in einer Erklärung zu. Durch die neuerliche Betrachtung von Beweismaterial und eine umfassende Neubewertung des Falls sei klargeworden, welch "schwerwiegendes Unrecht" geschehen sei.

Geständnis unter falschen Versprechungen

Cabanillas war bei seiner Verhaftung im Januar 1995 18 Jahre alt. Ihm wurde vorgeworfen, mit einem Komplizen zwei Raubüberfälle verübt zu haben. In einem Fall sollte er das Auto des Mannes gestohlen und dessen Freundin entführt und vergewaltigt haben. In dem zweiten Fall sei der Versuch, ein Auto zu stehlen, gescheitert. Cabanillas wurde wenige Tage nach den Verbrechen verhaftet, weil die Täterbeschreibung allgemein auf ihn passte.

In Verhören stritt er die Taten zunächst ab. Als ihm jedoch versprochen wurde, dass er bei einem Geständnis lediglich eine Bewährungsstrafe erhalten würde, gab er alles zu. Dies stellte sich jedoch als falsches Versprechen heraus. Obwohl er vor Gericht wieder beteuerte, unschuldig zu sein, wurde Cabanillas zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Dabei waren die Beweise für seine Schuld, die während des Prozesses vorgebracht wurden, dürftig. Die Strategie der Anklage stützte sich auf die Aussagen der Opfer, die Cabanillas identifiziert haben wollten, sowie dessen Geständnis, das er nach falschen Versprechungen der Ermittler abgelegt hatte. Und auch zwei Opfer erkannten Cabanillas erst als Täter, nachdem ihnen gesagt wurde, er habe gestanden. Physische Beweise für seine Beteiligung an den Verbrechen lagen nicht vor.

DNA-Material passt nicht zu Gerardo Cabanillas

Dennoch sprach die Jury Cabanillas 1996 schuldig. Ein Alibi für die Tatzeit, das der Angeklagte vorlegte, und die Unsicherheit einiger Zeugen konnten die Jury-Mitglieder offenbar nicht überzeugen. Erst mehr als zwei Jahrzehnte später widerfuhr Gerardo Cabanillas Gerechtigkeit. Das California Innocence Project setzte sich dafür ein, dass sein Fall neu aufgerollt wurde.

2019 ergab eine neue Untersuchung, dass die DNA von Cabanillas nicht mit dem Genmaterial, das der Tat zugeordnet wurde, übereinstimmte. Ein Experte für falsche Geständnisse kam außerdem zu dem Schluss, dass das Geständnis des Häftlings "mit hoher Wahrscheinlichkeit" nicht authentisch gewesen sei. Es dauerte weitere vier Jahre, bis Cabanillias freigelassen wurde.

