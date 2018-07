Östlich von New York City, an den Stränden von Fire Island, ist es am Mittwoch fast zeitgleich zu zwei mutmaßlichen Hai-Angriffen gekommen. Dabei erlitt ein 12-jähriges Mädchen eine Biss-Verletzung am Bein. Das Mädchen versuchte nach ihrer Behandlung im Krankenhaus, das Erlebte in Worte zu fassen: "Also, ich war im Wasser um zu schwimmen. Ich war nicht weit draußen. Das Wasser war vielleicht hüfthoch. Mein kleiner Bruder und meine Mutter standen am Ufer. Das Wasser war kalt, und ich habe nicht viel gefühlt. Aber dann habe ich etwas gesehen und plötzlich Schmerz verspürt. Und als ich hinguckte, sah ich eine Art Rückenflosse. Ich rannte dann so schnell wie möglich aus dem Wasser. Und das Wasser machte neben mir Bewegungen wie in einem Whirlpool. Ich rannte also raus zu meiner Mutter. Und mein Bein war voller Blut. Daher sind wir sofort zu den Rettungskräften, die die Wunde verbunden haben und uns halfen." Es wären Medienberichten zufolge die ersten Hai-Angriffe an Stränden in der Nähe von New York City seit über 70 Jahren. Denn zu der Biss-Verletzung des Mädchens kam noch, dass nur wenige Kilometer entfernt, ein 13-jähriger Junge beim Boogieboarden von einem Tier am Bein verletzt wurde, das ein Hai gewesen sein könnte. Ein Zahn blieb in seinem Bein stecken und konnte sichergestellt werden. Ob der Zahn tatsächlich von einem Hai stammt, soll nun das New Yorker Umweltamt prüfen.