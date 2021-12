News im Video: Dutzende Menschen sterben bei Tanklaster-Explosion in Haiti.









Dramatisches Unglück in Haiti Montagnacht. Dutzende Menschen sind nach Regierungsangaben bei der Explosion eines Tanklasters ums Leben gekommen. Viele weitere wurden zudem verletzt, als der mit Benzin beladene Lkw in der Hafenstadt Cap Haitien detonierte. Menschen sollen aus dem offenbar umgekippten Lkw versucht haben, auslaufendes Benzin einzusammeln. Ministerpräsident Henry ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Der Inselstaat kämpft mit massiven Treibstoff-Versorgungsproblemen. Zum Teil gehen diese auf eine wochenlange Hafenblockade zurück. Dafür werden kriminelle Banden verantwortlich gemacht, die Henrys Rücktritt fordern. Haiti gilt das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Die Menschen leiden unter Korruption, Naturkatastrophen und anhaltender Gewalt. Im Sommer wurde Staatspräsident Moïse in seiner Residenz erschossen. Die genauen Hintergründe dieser Tat sind bisher weiterhin ungeklärt.

