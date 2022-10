Sehen Sie im Video: Verstörende Halloween-Aktion in Kita – Erzieherin erschreckt Kinder mit Horror-Maske.



















In einer Kita sollten sich Kinder eigentlich wohlfühlen.

In dieser Kindertagesstätte in Mississippi hat eine Erzieherin den Kleinen jetzt einen riesigen Schrecken eingejagt. Sie erschien mit einer furchteinflößenden Halloweenmaske...

Schreie, Tränen - die Angst ist den Kindern anzusehen. Für die Erzieherin ist das anscheinend dennoch kein Grund einfach mit ihrem gruseligen Spiel aufzuhören. Offenbar sollten einige Kinder mit gruseligen Aktionen wie dieser bestraft werden.

In den sozialen Medien forderten Eltern nun die Schließung der Kita. Sogar das zuständige Monroe County Sheriffs Department nahm Ermittlungen auf.

Für die Erzieher ging der Halloweenspaß böse aus: Die Einrichtung teilte mit, dass den beteiligten Erziehern und Erzieherinnen gekündigt wurde.

