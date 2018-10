Gerangel und Auseinandersetzungen im Hambacher Forst. Am Samstag lieferten sich Demonstranten und Polizeibeamte ein Katz-und-Maus-Spiel , es kam zu Rangeleien zwischen Beamten und Demonstranten. Am Samstag Nachmittag gelang es dann Hunderten Demonstranten die Hambachbahn zu blockieren und die Gleise zu besetzen. Der Zugverkehr der privaten Bahn wurde eingestellt. Die Hambachbahn gehört dem Energieversorger RWE und transportiert die Braunkohle. Der Sprecher des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" Alexis Passadakis: "Das ist absolut der richtige Weg, sich mit seinen eigenen Körpern dafür einzusetzen, dass endlich effektive Klimapolitik gemacht wird. Es wurden ja vor ein paar Wochen die Kettensägen gestoppt und jetzt sind die Bagger drin. Das weitere Abbaggern von Kohle würde die Klimakrise weiter verschärfen. Ein völliger Wahnsinn, und deshalb sind wir hier, um das zu stoppen." Das Aktionsbündnis Ende Gelände hatte für Samstag erneut zu Protesten gegen den Braunkohle-Tagebau im Rheinischen Kohlerevier aufgerufen. Am Vormittag zogen Tausende Menschen von Kerpen in Richtung Tagebau Inden, um gegen den Energiekonzern RWE und die Kohlepolitik der Bundesregierung zu protestieren. Erklärtes Ziel der Demonstranten war die Besetzung der Bagger im Braunkohle-Tagebau, die Polizei stoppte jedoch die Kohle-Gegner auf einem Acker, um ihnen den Zugang zum Tagebau Inden zu verstellen. Der Sprecher der Polizei Aachen Paul Kemen rechnet mit weiteren Aktionen: "Ja, also es ist nach wie vor eine Herausforderung für die Polizei, wir sind stark hier vertreten und wir gehen davon aus, dass dieser Einsatz noch lange dauern wird." Auf der Homepage des Bündnisses "Ende Gelände" sind auch Aktionen für den Sonntag angekündigt.