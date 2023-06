Auf einer Baustelle auf einem zehnstöckigen Gebäude in der Hamburger HafenCity ist es zu mehreren Explosionen und starker Rauchentwicklung gekommen. Die Polizei vermutet, dass Gasflaschen in die Luft gegangen sind. Gefahr für die Bevölkerung soll nicht bestanden haben.

Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity ist es am Freitagnachmittag zu mehreren Explosionen gekommen, in dessen Folge es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Vermutlich seien die Detonationen von Gasflaschen ausgegangen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude, in dem sich das Unglück ereignete, befindet sich noch im Bau.

App warnt Anwohner in Hamburg

Kurz danach schlug das Handy-Warnsystem wegen der starken Rauchentwicklung Alarm. Gefahr für die Bevölkerung soll aber nicht bestanden haben. Dennoch bat die Polizei die Bevölkerung, Fenster und Türen zu schließen und den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Rauch soll in Richtung Südwest ziehen.