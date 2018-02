Seit fünf Tagen schon wird der 29-jährige Liam Colgan aus Schottland vermisst. Mit Freunden und Verwandten feierte er als Trauzeuge auf der Hamburger Reeperbahn am vergangenen Freitag den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn. In der Kneipe "Hamborger Veermaster" wurde Liam gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Samstag zum letzten Mal gesehen. Seither gibt es keine Spur zu dem Vermissten – trotz Suchaktionen der Polizei, trotz öffentlicher Fahndung.

Die Ungewissheit über das Schicksal des Mannes muss für die Bekannten und Angehörigen quälend sein. Verzweifelt versuchen sie, Hinweise auf den Verbleib Liams zu bekommen. Schon kurz nach seinem Verschwinden hängten sie Plakate in Hamburg auf und starteten Kampagnen in den sozialen Netzwerken.

Die Facebook-Seite "Help find Liam Colgan" ist inzwischen von Tausenden Menschen abonniert, die dortigen Suchaufrufe in Deutsch und Englisch erreichten Zehntausende in Deutschland und Großbritannien.

Angehörige des Vermissten wollen die Suche in der Hansestadt unterstützen. Bruder Eamonn Colgan, der eigentlich in knapp drei Wochen seine Verlobte Susan heiraten will, kündigte im "Hamburger Abendblatt" an, zu "gucken, ob unsere Zettel, die wir verteilt und überall aufgehängt haben, noch hängen", zudem wolle er "mit den Polizisten in direktem Kontakt stehen und weiter versuchen ihn zu finden". Er sei sich sicher, dass es nicht die Art seines Bruders sei, einfach so zu verschwinden. "Je mehr Zeit vergeht, desto besorgter sind wir", so der 33-Jährige.

Finanzielle Unterstützung für die Familie

Auch weitere Familienmitglieder blieben in Hamburg, schreibt ein Bekannter des Vermissten auf der Crowdfunding-Plattform "Gofundme", wo er Geld zur Finanzierung des ungeplanten längeren Aufenthalts sammelt. Eine Welle der Hilfsbereitschaft folgte: Inzwischen (14. Februar, 12 Uhr) kamen umgerechnet schon fast 5000 Euro zusammen.

Parallel suchen die Freunde Liams die Öffentlichkeit. Der Radiosender "Your MFR" strahlte ein Interview mit einem der Mitfeiernden aus. David Haddow erzählt dort mit brüchiger Stimme, wie er realisierte, dass Liam verschwunden war: "Der Akku seines Handys war schon früh am Abend leer, wir konnten ihn also nicht mehr erreichen. Am nächsten Morgen war uns auf jeden Fall klar, dass etwas nicht stimmte." Nachfragen im "Hamborger Veermaster" hätten dann ergeben, dass Liam das Lokal kurz vor ihnen verlassen habe. "Das war das letzte Mal, dass er gesehen wurde."

Auch unter diesem Video häufen sich in den Kommentaren die besten Wünsche für den 29-Jährigen, der Bundesliga-Zweitligist FC St. Pauli teilte den Aufruf mit den Worten "Unsere Gedanken in dieser schwierigen Zeit sind bei seinen Freunden und seiner Familie und wir hoffen, dass Liam schnell wieder sicher und gesund auftaucht."

Noch keine Spur von Liam Colgan in Hamburg

Über das mysteriöse Verschwinden des Trauzeugen auf St. Pauli berichten längst nicht mehr nur die Hamburger Lokalzeitungen, sondern mittlerweile auch namhafte Medien in Großbritannien, von der BBC über den "Guardian" bis hin zur "Daily Mail" – die Freunde und Verwandten des Vermissten geben nicht auf.

Doch die Sorge wächst: Bei der Hamburger Polizei sind nach der am Dienstag begonnenen Öffentlichkeitsfahndung noch keine Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher dem stern.

Als Liam Colgan in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr spurlos verschwand, trug er eine blaue Jeans, eine braune Jacke und einen Strohhut. Der Vermisste wird als schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hat rötliche, kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (040) 428656789 entgegen.