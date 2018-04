Am frühen Montagmorgen ist in Hamburg eine Wasserleiche entdeckt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem stern. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Mann. Seine Identität sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, der Leichnam sei in die Rechtsmedizin gebracht worden. Laut "Hamburger Abendblatt" gibt es "erste Hinweise darauf", dass es sich um den seit mehr als zwei Monaten vermissten Schotten Liam handelt. Im Laufe des Tages werde dem Sprecher zufolge Gewissheit darüber herrschen.

Liam Colgan verschwand in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2018 während des Junggesellenabschieds seines Bruders auf der Hamburger Reeperbahn. Gegen 1.30 Uhr verließ er die Bar "Hamburger Veermaster". Etwa eine Stunde später wurde er rund anderthalb Kilometer entfernt von einer Überwachungskamer gefilmt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Mehrere Zeugen gaben in den Folgetagen an, den 29-Jährigen unter anderem in Buxthude im Südwesten Hamburgs gesehen zu haben. Mehrere groß angelegte Suchaktionen dort und in der Hansestadt blieben jedoch erfolglos.