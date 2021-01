Der Fund einer Fliegerbombe in Hamburg-St. Pauli stellt die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Mehrere Hundert Menschen müssen für die Entschärfung in Sicherheit gebracht werden – mitten in der Coronavirus-Pandemie.

Auf dem Heiligengeistfeld im Hamburger Stadtteil St. Pauli haben Mitarbeitende einer Baufirma eine britische 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr ist angerückt, um den Sprengkörper zu entschärfen. Nach ersten Schätzungen müssen laut "Hamburger Morgenpost" rund 1600 Menschen ihre Wohnungen verlassen – was in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eine enorme Herausforderung sei. "Wir können sie ja nicht alle in einer Turnhalle unterbringen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Temperaturen in der Hansestadt sind am Mittwochabend nur knapp über dem Gefrierpunkt, sodass die Menschen für die möglicherweise stundenlange Aktion auch nicht im Freien ausharren können. Die Behörden entschieden, in den nahe gelegenen Messehallen eine Notunterkunft für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gegend bereitzustellen. Weitere Behörden, unter anderem das Bezirksamt Hamburg-Mitte, seien in die Evakuierung eingebunden.

Straßensperrungen nach Fliegerbombenfund in Hamburg

Die Behörden haben einen sogenannten Sperrradius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet, in dem sich während der Entschärfung niemand aufhalten darf. Diese Zone umfasst auch Teile der Reeperbahn.

Im Umkreis von 500 Metern besteht eine sognannte Warnzone, in der die Bewohnerinnen und Bewohner sich "luftschutzmäßig" verhalten müssen, also sich nicht im Freien oder Fahrzeugen aufhalten dürfen und sich von den Fenstern fernhalten sollen.

Betroffen vom Sperrradius ist auch das Millerntor-Stadion von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli. Der Verein spielt erst am Donnerstagabend zu Hause gegen den VfL Bochum. Mehrere Straßen im Stadtteil St. Pauli werden für die Entschärfung gesperrt. Die U-Bahnlinie 3 werde unterbrochen, teilte die Hochbahn als Betreiberin mit, mehrere Buslinien sind von Umleitungen betroffen.

Wann die Entschärfung der 500-Pfund-Bombe mit mechanischem Heckaufschlagszünder beginnen kann und wie lange sie dauern wird, ist nicht abzusehen.

In Hamburg – auch auf dem Heiligengeistfeld – werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die bei der Bombardierung der Stadt durch die Royal Air Force ab Juli 1943 nicht detoniert sind.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Quellen: Feuerwehr Hamburg,"Hamburger Morgenpost"