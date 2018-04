"Die Fenster ließen sich nicht öffnen. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Hunde erbrachen Blut, kochten geradezu innerlich." sagte Tierretter Michael Sehr. Schlimmes Hitze-Drama in Hamm am Rhein: Drei Hund sind an einem heißen Tag in einem Kastenwagen eingeschlossen. Im Auto herrschen Temperaturen von über 80°C. Nach der Befreiung aus dem Transporter werden sie mit Kühlmaßnahmen versorgt. Zwei Leonberg und ein Bullmastiff werden erst stabilisiert, dann zum Tierarzt transportiert. Alle drei Hunde sterben am späten Freitagabend. "Ich werde den Halter anzeigen. Ich weder ihn vor Gericht zerren. Diese Hund sind nicht umsonst gestorben", sagte der Tierretter Michael Sehr.