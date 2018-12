Weil er auf der Flucht vor der Polizei einen Fußgänger überfahren haben soll, steht ein 18-Jähriger von Donnerstag an wegen Mordes vor dem Landgericht Hannover. Dem jungen Mann werden außerdem Straßenverkehrsgefährdung, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein und Fahrerflucht vorgeworfen.

Er soll am Morgen des 24. Juni 2018 zunächst betrunken einen Sportwagen gestohlen und darin mit einer 17 Jahre alten Bekannten geflüchtet sein. Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, sei der Mann durch Hannovers Innenstadt gerast und in der Nähe des Hauptbahnhofes mit einem 82 Jahre alten Fußgänger zusammengestoßen, heißt es in der Anklage. Der Senior starb wenig später an seinen Verletzungen. Zwei Zeugen konnten laut Staatsanwaltschaft dem Raser noch ausweichen.

Nach der Flucht zu Fuß stellte er sich der Polizei in Hannover

Der Deutsche prallte danach mit seinem Auto gegen einen Ampelmast und flüchtete zu Fuß weiter. Er stellte sich wenig später der Polizei. Wie das Landgericht mitteilte, stellte die Verteidigung einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit von der gesamten Hauptverhandlung. Die Jugendkammer habe darüber noch nicht entschieden. Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. Nach dieser Planung könnte am 9. Januar das Urteil gesprochen werden. (Az.: 31 KLs 12/18)

Dass Unbeteiligte bei wilden Verfolgungsfahrten getötet werden, ist kein Einzelfall. In Berlin begann Ende November der Mordprozess gegen einen 27-Jährigen, der auf der Flucht vor der Polizei Anfang Juni eine 22-jährige Fußgängerin auf dem Bürgersteig erfasst haben soll. Die junge Frau starb noch am Unfallort im Stadtteil Charlottenburg. In Wolfenbüttel wurde 2013 eine 45 Jahre alte Fußgängerin von einem mutmaßlichen Mitglied einer Diebesbande auf der Flucht überfahren.