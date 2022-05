STORY: In beliebtes Hotel in der Innenstadt von Havanna liegt in Trümmern. Eine Explosion hatte am Freitag mehrere Stockwerke verwüstet. Mindestens 22 Menschen sollen nach Angaben des staatlichen Fernsehens ums Leben gekommen sein. Mehr als 70 seien verletzt worden, hieß es am Samstag. "Eine große Explosion. Wir haben drei Leute gerettet aber es gibt noch Vermisste", so dieser Passant. Präsident Miguel Diaz-Canel, der sich im kubanischen Fernsehen vom Ort des Geschehens meldete, sagte, die Explosion im Hotel Saratoga sei nicht durch eine Bombe ausgelöst worden, und fügte hinzu, ein Gasleck sei die wahrscheinlichste Ursache. Das Hotel im neoklassizistischen Stil wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von einem britischen Unternehmen umgebaut und galt viele Jahre lang als Anlaufstelle für Regierungsvertreter und Prominente. Laut seiner Facebook-Seite war die Wiedereröffnung des Hauses nach der Pandemie für die kommende Woche vorgesehen.

Bei einer Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen.

Nach der Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 22 gestiegen. Darunter waren eine Schwangere und ein Kind, wie das Präsidialamt des sozialistischen Karibikstaates am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. 64 Menschen seien zur Behandlung in Krankenhäuser gekommen, darunter 14 Minderjährige.

Die Explosion ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ). Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass große Teile der Fassade des Hotels Saratoga, in dem derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, zerstört wurden. Die Umgebung war mit Trümmern und Glasscherben übersät. Außerdem wurden mehrere Fahrzeuge und mindestens ein Nachbargebäude zerstört. Staatspräsident Miguel Díaz-Canel machte sich vor Ort ein Bild der Lage.

"Es gab eine schreckliche Explosion und alles stürzte ein"

"Wir spürten eine riesige Druckwelle und eine Staubwolke, die bis zum Park (gegenüber dem Hotel) reichte, viele Menschen rannten hinaus", erzählte Rogelio García, Fahrer eines Fahrrad-Taxis. "Es gab eine schreckliche Explosion und alles stürzte ein", schilderte auch eine Frau, deren Gesicht mit Staub bedeckt war und die ihren Namen nicht nennen wollte.

"Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Explosion durch ein Gasleck ausgelöst wurde", erklärte das Präsidialamt in einem weiteren Eintrag auf Twitter. Ein Vertreter der örtlichen Behörden sagte laut dem staatlichen Nachrichtenportal "Cubadebate", in dem Hotel sei eine Flüssiggasflasche gewechselt worden. Durch einen Riss in einer Leitung sei es zur Explosion gekommen. Einen Anschlag schloss Staatspräsident Miguel Díaz-Canel aus. Ein Zeuge habe berichtet, im Moment der Explosion sei das Hotel mit Flüssiggas beliefert worden, berichtete "Granma", die Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas.

Fünf-Sterne-Hotel in Havanna zum Teil zerstört

Wegen der Coronavirus-Pandemie war das bekannte Fünf-Sterne-Hotel, wenige Schritte vom Kapitol entfernt, seit etwa zwei Jahren geschlossen. Am kommenden Dienstag sollte es wiedereröffnet werden. Das Hotel Saratoga verfügt über 96 Zimmer, zwei Restaurants und ein Schwimmbad auf dem Dach. In den vergangenen Jahren waren Stars wie Madonna und Beyoncé dort eingekehrt.

Fotoband Carros de Cuba Kubas Auto-Dinosaurier - der Jurassic Park der Automobilgeschichte 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Piotr Degler hatte nicht damit gerechnet, so viele Wagen zu finden, die nicht dem klassischen US-Straßenkreuzer entsprechen. Mehr

Die unteren drei Etagen des fünfstöckigen, neoklassizistischen Gebäudes waren völlig verwüstet, wie auf Bildern zu sehen war. Nachbargebäude und mehrere Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt, darunter offenbar eine Kirche und das bedeutende Martí-Theater. Auch eine nahe gelegene Schule bekam nach Regierungsangaben Schäden ab und wurde evakuiert. Bewohner betroffener Häuser wurden demnach in Sicherheit gebracht. Die strukturelle Sicherheit des Hotels sowie umliegender Gebäude werde untersucht. Díaz-Canel lobte auf Twitter, viele junge Bewohner Havannas hätten sofort Blut für die Verletzten gespendet