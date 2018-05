Der Vulkan Kilauea hält die Einwohner des US-Bundesstaates Hawaii weiter in Atem. Am Sonntag warnten die Behörden, dass die Lavaströme beim Erreichen des Pazifischen Ozeans "Laze" produzieren könnten. Das Kunstwort umschreibt einen mit Druck emporschießenden Nebel aus Salzsäure und Wasserdampf, mit Glaspartikeln gespickt. Der Zivilschutz wies Fahrer von Autos und Booten sowie Strandbesucher an, sich davor in Acht zu nehmen. Straßenverbindungen haben die Lavaflüsse auf der Insel Big Island bereits zerschnitten. So wurde ein Highway blockiert, der als Fluchtroute für Teile der Küstenbewohner dient. Die Eruptionen führten zudem offenbar erstmals zu einer ernsthaften Verletzung. Das Bein eines Mannes, der sich auf einem Balkon im dritten Stock aufhielt, wurde von einem Stück Lava zerschmettert. Diese kann Temperaturen von über 1000 Grad erreichen. Ohnehin drängen die Behörden die in der Nähe der Lavaströme lebenden Einwohner, sich in Sicherheit zu bringen, so lange das noch möglich sei. Der Kilauea zählt zu den weltweit aktivsten Vulkanen. Dutzende Gebäude sind ihm bereits zum Opfer gefallen, Tausende Menschen haben ihre Häuser verlassen. Die zuständige Vulkanaufsicht warnt vor weiteren, möglicherweise massiven Lavaflüssen.