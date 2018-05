Die drückende Maihitze hat sich in Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit teils heftigen Regengüssen und Gewittern entladen. In Wuppertal riss ein Unwetter am späten Nachmittag Äste und Oberleitungen ab. Das Gewicht der herabprasselnden Wassermassen wurde dem Dach einer Tankstelle zum Verhängnis. Die Konstruktion brach zusammen. Verletzt wurde nach Angaben des Tankstellenbesitzers zum Glück aber niemand. "Den Mitarbeitern geht es soweit gut, es handelt sich also nur um einen Sachschaden. Von daher: Alles in Ordnung!" Auch in Solingen öffnete der Himmel seine Schleusen. Wegen des Unwetters mussten die Gedenkveranstaltungen zum 25. Jahrestag des Brandanschlages in der Stadt unterbrochen werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst können solche Phänomene in den kommenden Tagen vor allem im Westen Deutschlands immer wieder auftreten. Im Osten des Landes soll es dagegen weitgehend trocken bleiben.