Glücklich konnte sich schätzen, wer im Norden und Westen Japans am Montag überhaupt noch mit dem Auto vorankam. Bereits am Weihnachtswochenende hatte dichtes Schneetreiben viele Straßen unpassierbar gemacht und mehr als einhundert Inlandsflüge am Boden gehalten. In der bergreichen Präfektur Niigata dürften Anwohner es schwer gehabt haben, ihre Autos überhaupt wiederzufinden. Für Dienstag hat das japanische Fernsehen dort bis zu 90 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Der Wetterdienst riet Menschen in den betroffenen Regionen am Japanischen Meer, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen.

