Es scheint etwas Hoffnung zu geben für die Jugend-Fußball-Mannschaft, die offenbar in dieser Höhle in Thailand eingeschlossen ist: Polizeivertreter erklärten am Dienstag, es gebe Atemluft für die mutmaßlich Eingeschlossenen. Der Leiter der Abteilung für Nationalparks, Rangsiman Songkrotham, sagte: O-Ton: "Wenn wir sie finden, werden wir sie einzeln retten. Jetzt haben wir zwei Löcher an der Spitze des Berges gefunden, so dass sie da unten Luft bekommen dürften." Eine Angehörige eines der vermissten Jungen sagte: "Ich warte seit Samstag darauf, dass er herauskommt. Ich möchte all den Rettungskräften hier danken, die hier helfen und diese 13 vermissten Fußballer unterstützen." Gesucht werden hier zwölf Jungen und ihr Trainer, der 25 Jahre alt ist. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass die Gruppe am Samstag durch schnell steigendes Wasser in der Höhle eingeschlossen wurde, als hier in der nördlichen Provinz Chiang Rai heftiger Regen niederging.