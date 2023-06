Beim Versuch, nachts das Drehkreuz zu übersteigen: 17-Jähriger bei Unglücksfall in Schwimmbad gestorben

Südwestpfalz Beim Versuch, nachts das Drehkreuz zu übersteigen: 17-Jähriger bei Unglücksfall in Schwimmbad gestorben

Am Wochenende kam ein 17-Jähriger offenbar bei dem Versuch ums Leben, das Drehkreuz im Eingang eines Schwimmbads zu übersteigen.

Im Bergbad Heltersberg in der Südwestpfalz ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Der Unglücksfall sei im Eingangsbereich des Bades passiert, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Felix Leidecker, am Montag. Weitere Angaben wollte er nicht machen und verwies auf die Ermittlungen der Polizei. Die Polizei vermeldete ihrerseits: "Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde der Jugendliche beim Versuch, das Drehkreuz im Eingangsbereich des Bades zu übersteigen, tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich vermutlich gegen 1:45 Uhr". Den Beamten zufolge wurde der 17-Jährige von anderen Jugendlichen leblos aufgefunden, der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Ein Kriseninterventionsteam habe sich vor Ort um die Ersthelfer gekümmert. Aktuell gebe es keine Hinweise auf Einwirkung Dritter, die Staatsanwaltschaft habe zur Klärung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Tote stammt aus der Verbandsgemeinde. "Wir sind geschockt und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen"", sagte Leidecker. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

