Der erste Herbststurm hat begonnen: Tief "Ignatz" zieht über weite Teile Deutschland hinweg. Hier finden Sie alle News zur aktuellen Lage.

Das Sturmtief "Ignatz" zieht seit dem frühen Donnerstagmorgen über weite Teile Deutschlands hinweg. Im Laufe des Tages rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.

Wetterkarte: Hier können Sie verfolgen, wo es am stärksten stürmt.

Alle aktuellen News zum Sturmtief "Ignatz":

+++ In Berlin und Brandenburg ist es zu ersten Verkehrseinschränkungen gekommen +++

In der Hauptstadt und in Brandenburg ist es zu ersten Verkehrseinschränkungen gekommen. Größere Unfälle oder Personenschäden gab es aber noch nicht, wie der rbb24 meldet. Die Bahn meldete vereinzelte Verspätungen aufgrund von technischen Störungen, die von dem Sturm verursacht worden seien, wie eine Bahn-Sprecherin sagte.

+++ Deutsche Bahn warnt vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms +++

+++ Lagezentren der Polizei liegen bislang keine größeren Schadensmeldungen vor +++

Vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

+++ Wetterdienst warnt vor Tornados +++

In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten. "Kurzlebige Tornados" seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.

+++ Güterzug kollidiert mit Ast – Fernzüge Köln-Koblenz betroffen

Ein Güterzug ist in der Nacht in Bad Godesberg mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt linksrheinisch auf das Gleis gestürzt. "Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben." Kurz vor sieben Uhr sei der Schaden behoben worden, die Fernzüge könnten wieder linksrheinisch fahren, hieß es dann wenig später. Die Fernzüge waren zuvor seit den frühen Morgenstunden zwischen Köln und Koblenz umgeleitet worden und hatten Verspätungen zwischen 20 und 90 Minuten. Die DB rechnete aber auch nach Beseitigung des Schadens noch mit "leichten Folgeverspätungen".

+++ Böe erfasst Lastwagenanhänger auf Rheinbrücke bei Speyer +++

Laut Polizei hat eine Böe mutmaßlich einen Lastwagenanhänger erfasst und umgestürzt. In der Folge stellten sich mehrere Lastwagen quer. Auch andernorts gab es Sachschäden. So meldete die Feuerwehr in Dortmund, dass ein Baum auf fünf geparkte Autos fiel und diese beschädigte. Insgesamt gab es in der Stadt am Morgen knapp 50 sturmbedingte Einsätze. Im Saarland waren mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

+++ Abstürzender Ast verletzt Mann in Delmenhorst +++

Am Mittwochabend ist ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte.