Jeden Mittwoch und Samstag werden sechs aus 49 Zahlen gezogen. Ob Sie Ihre Kreuze für die Lottozahlen an der richtigen Stelle gesetzt haben, erfahren Sie hier.

Lotto gilt seit mehr als 60 Jahren als beliebteste Lotterie Deutschlands, viele Spieler fiebern den Ziehungen am Mittwoch und Samstag regelmäßig entgegen. Ob sich Ihr finanzieller Einsatz beim Lotto "6aus49" oder den Zusatzkategorien "Spiel 77" und "Super 6" gelohnt hat, erfahren Sie nach der Ziehung (Ziehungstermin jeden Mittwoch um 18:25 Uhr und jeden Samstag um 19:25 Uhr) abends hier.

Das sind die aktuellen Lottozahlen

Hinweis: Bei den oben angezeigten Zahlen handelt es sich um ein von außen eingebettetes Angebot. Bis zum Ergebnis der aktuellen Ziehung sind die Zahlen der vorangegangenen zu sehen. Die Angaben sind ohne Gewähr. Sollte die Grafik oben nicht oder nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Lotto: Das Prinzip des Spiels

Im Vorfeld der Lottoziehung kreuzen die Spieler sechs Zahlen an, 49 stehen ihnen dabei zur Auswahl. Am häufigsten wurden in der Vergangenheit übrigens die sechs, 49 und 32 gezogen. Entsprechen die getippten Zahlen den Ziffern auf den ausgewählten Lottokugeln, muss zusätzlich auch die Superzahl, die letzte Ziffer des Spielscheins, korrekt sein, damit der Jackpot geknackt ist. Die Gewinnausschüttung findet ab zwei richtigen Lottozahlen plus Superzahl statt und ist in neun Gewinnklassen unterteilt.

Spieleinsatz und Chancen

Pro Kästchen auf dem Spielschein fällt ein Spieleinsatz von einem Euro an, hinzu kommt eine Bearbeitungsgebühr. Neben dem klassischen "6aus49"-Spiel können Tippfreudige außerdem an den Zusatzlotterien "Spiel 77" und "Super 6" teilnehmen. Hier werden Gebühren von 2,50 Euro bzw. 1,25 Euro fällig.

Die Spielteilnahme kann sich bei Jackpots in Millionenhöhe durchaus lohnen - dazu gehört jedoch auch eine ordentliche Portion Glück. Die Gewinnchance für Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) und damit den Jackpot liegt bei 1:139.838.160.

So können Sie die Ziehung der Lottozahlen verfolgen

Die TV-Übertragung der Lottoziehung wurde eingestellt. Alle Neugierigen können sich die Losung aber online auf "lotto.de" ansehen. Der Stream startet am Mittwoch jeweils um 18.25 Uhr, am Samstag um 19.25 Uhr.