Joe Brown kocht nicht wie gewöhnlich Essen in seiner Küche, sondern in seinem Auto – welches ihm mit über 90 Grad als Ofen dient.





Der Tiktok-Star lebt im US-Bundesstaat Arizona, wo es besonders in den Sommermonaten ziemlich heiß werden kann.





Bei TikTok ist er dafür bekannt, anderen Menschen Streiche zu spielen und virale Challenges auszuprobieren.





Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 kommt der 20-Jährige auf die Idee, Cookies und Kuchen auf dem Dach seines Hauses zu backen.





Seine Familie und Freunde seien so begeistert von seinen kurzen Videos gewesen, dass sie ihn dazu ermutigten, diese auf der Social Media Plattform Tiktok zu teilen.





Besonders von der starken Hitze in dem Bundesstaat sind viele Nutzer beeindruckt – denn in Arizona steigen die Temperaturen zeitweise auf bis zu 45 Grad.





Joe lebt schon sein ganzes Leben in Arizona. Die Hitze ist nichts Neues für ihn.





„Mein Auto wird immer so heiß, dass ich mich entschieden habe, einmal die Temperatur zu messen. Sie stieg tatsächlich auf knapp über 90 Grad an und ich wunderte mich, wie lange es wohl dauern würde, einen Kuchen dort zu backen. Also probierte ich es gleich aus und der Rest ist Geschichte.“





Ob Burger, Eier mit Bacon, Kuchen, Nudeln oder Steaks – auf dem Armaturenbrett seines Autos werden alle Gerichte gar.





Mit seinen Videos gewinnt er mehrere Millionen Follower und begeistert die Nutzer mit seinen außergewöhnlichen Experimenten.





Joe ist begeistert von den positiven Rückmeldungen, die er täglich bekommt – denn nun kann er Vollzeit als Tiktoker arbeiten und so sein Geld verdienen.





Mit seinen Videos möchte der Internet-Star außerdem andere dazu ermutigen, auch mal Risiken einzugehen und kreativ zu werden.

