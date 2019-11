Der Markusplatz offiziell geschlossen, Schäden von Hunderten Millionen Euro und weiteres Hochwasser am Wochenende: In Venedig dauert der Krisenzustand an. Die Regierung in Rom hat inzwischen den Notstand ausgerufen und erste Hilfsgelder für die Lagunenstadt bewilligt. Am Freitag betrug der höchste Wasserstand etwa 1.60 Meter. Mit Pumpen versuchen Stadt und Geschäftsleute ihren Besitz vom Wasser zu befreien. "Angst habe ich nicht, ich bin Venezier und an so was gewöhnt. Aber so wie jetzt war es noch nie, so viele Tage hintereinander. Normalerweise kommt es einmal und dann gibt es eine Pause. Jetzt hält die Krise schon tagelang an und wir halten es langsam nicht mehr aus." Für das Wochenende sind weitere Flutwellen angekündigt. Nach Angaben der Hochwasserzentrale muss die Stadt mit Höchstständen von 1.20 Meter rechnen.