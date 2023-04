Achterbahn "The Big One"

"The Big One"

"The Big One" Höchste Achterbahn Großbritanniens stoppt während der Fahrt, Fahrgäste müssen runterklettern

von Eugen Epp Bei fast 65 Metern Höhe ging es für die Fahrgäste der Achterbahn "The Big One" in Blackpool nicht mehr weiter. Bei starkem Wind mussten sie den Weg nach unten über eine Treppe antreten.

"The Big One" trägt seinen Namen aus gutem Grund: Die Achterbahn im Vergnügungspark "Blackpool Pleasure Beach" ist mit 64,90 Meter Höhe die höchste im Vereinigten Königreich. Als sie 1994 eröffnet wurde, war sie sogar die höchste, schnellste und steilste Achterbahn der Welt. Ein Gefährt also, bei dem man sich als Fahrgast wünscht, dass bloß nichts schiefgehen möge.

Doch genau das ist nun passiert. Während der Fahrt zu ihrem höchsten Punkt musste die Achterbahn außerplanmäßig anhalten, es ging nicht mehr weiter. Der Grund waren plötzliche Winde, die aufgekommen waren. So saßen sich die Fahrgäste in schwindelerregender Höhe fest. Sie mussten aus den Wagen aussteigen und über die steile Notfalltreppe den Weg nach unten antreten. Ein Abenteuer, das vielleicht einen noch größeren Nervenkitzel als die Achterbahnfahrt bedeutete.

Achterbahn-Fahrgäste müssen die Notfalltreppe nehmen

Ein Besucher des Freizeitparks machte vom Boden aus ein Foto der Rettungsaktion und lobte die Angestellten für ihre Umsicht: "Das Personal hat einen tollen Job gemacht, alle nach unten zu kriegen." Er selbst war nach eigenen Angaben mit der Fahrt zuvor auf der Achterbahn unterwegs gewesen. Alle Fahrgäste schafften es unbeschadet wieder auf sicheren Boden, einige filmten die Situation sogar oder machten Selfies.

"Blackpool Pleasure Beach" teilte mit, dass die Achterbahn wegen "plötzlicher Veränderungen der Wetterbedingungen" nicht weiterfahren konnte. Der Betrieb sei für den Rest des Tages eingestellt worden.

Quellen: "Guardian" / "Daily Mail"

Sehen Sie im Video: Rasant, rasanter, am rasantesten: Diese drei Achterbahnen in Abu Dhabi und den USA sind einsame Spitze was ihre Schnelligkeit angeht. In wenigen Sekunden beschleunigen sie auf hunderte Kilometer pro Stunde - weswegen nur die hartgesottensten Roller-Coaster-Fans die Fahrt auf ihnen antreten sollten.