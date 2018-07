Es geht darum, die letzten in der Höhle hier in Thailand Eingeschlossenen zu bergen. Deshalb hat am Dienstag um 10.08 Uhr Ortszeit laut Behörden die dritte Rettungsaktion begonnen, 19 Taucher sollen daran beteiligt sein. Der Einsatzleiter vor Ort in der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, sagte dazu: O-Ton: "Wir erwarten, sofern nichts schiefgeht und ich somit bestätigen kann, dass vier Kinder und der Trainer sowie der Arzt und drei andere Spezialtaucher, die seit dem ersten Tag der Entdeckung dort drinnen bei den Kindern waren, dass sie alle noch heute aus der Höhle herauskommen werden." Der Gesundheitsminister von Thailand, Jesada Chokdamrongsuk, sagte, alle bisher Geretteten seien in relativ guter Verfassung und glücklich, dass man sie aus der Höhle geborgen hat. Psychologen betreuten weiterhin diese acht Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus. O-Ton: "Die zweite Gruppe kam gestern an. Diese Jungs sind im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Einer von ihnen hatte einen sehr langsamen Puls und eine niedrige Körpertemperatur. Wir haben sie medizinisch versorgt, und nun sind sie wieder bei normaler Gesundheit. Heute morgen konnten sie alle schon gut reden, sie haben kein Fieber und wir haben begonnen, sie mit medizinischer Spezialnahrung zu versorgen." Die 12 jungen Fußballer und ihr Trainer waren mehr als zwei Wochen in dieser Höhle im Norden Thailands eingeschlossen, weil Wassermassen aufgrund starken Monsunregens ihnen den Rückweg versperrt hatten.