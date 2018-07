Bangen und Hoffen: Im Norden Thailands geht die Suche nach 12 Jungs einer Fußballmannschaft und ihrem Trainer weiter. Die Taucher hoffen die Vermissten in einer als sicher geltenden Kammer des la­by­rinth­ar­tigen Höhlensystems zu finden. Dort gibt es ein steinernes Plateau, dass den Vermissten Zuflucht geboten haben könnte, als die Höhle wegen starker Regenfälle geflutet wurde. Die Fußballmannschaft und ihr Trainer waren am 23. Juni verschwunden, außer ihren Habseligkeiten am Eingang zur Höhle und Handabdrücken an den Höhlenwänden, fehlt von ihnen bisher jede Spur. Seitdem suchen Spezialeinheiten der thailändischen Marine mit Unterstützung ausländischer Spezialisten nach den Vermissten. Starke Regenfälle erschweren die Sucharbeiten aber immer wieder. Die Suche ist auch deshalb so schwer und zeitaufwendig, da die Taucher sich in den engen Höhlengängen vorarbeiten müssen, ohne ihre lebenswichtigen Atemgeräte zu beschädigen. Laut Angaben der Retter sollen die Taucher bis auf 500 Meter an die Kammer herangekommen sein.