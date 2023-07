Zwei Wochen lang hielt die Welt den Atem an: Im Sommer 2018 war eine Fußballmannschaft und ihr Trainer überraschend von Wasser in der Tham-Luang-Höhle in Thailand eingeschlossen worden. Fünf Jahre später blicken die Jungs auf die Rettungsaktion zurück, die ihr Leben verändert hat.