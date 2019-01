Ein grausamer Fall von Tierquälerei begleitete den Jahreswechsel von 2018 auf 2019. Am Sonntag, den 30.12.2018, wurde ein etwa zwölf Wochen alter Husky von einem Spaziergänger gefunden. Der Mann fand ihn in einem Hundekorb zwischen illegal entsorgtem Müll am Waldrand von Jägersburg, einem Stadtteil von Homburg im Saarland, wie rtl.de berichtet. Obwohl der Welpe am gleichen Tag von der Polizei in die Tierklinik Elversberg gebracht und dort intensiv versorgt worden war, kam für das stark geschwächte Tier jede Hilfe zu spät. Der ausgekühlte und ausgehungerte Hund starb.

Polizei sucht Täter

Nun wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: Nach dem Ermittlungsstand der Polizei war der Husky am 30.12. ausgesetzt und zum Sterben zurückgelassen worden. Sachdienliche Hinweise zum Halter und/oder Täter können bei der Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 abgegeben werden.

Quellen: Polizei Homburg / rtl.de