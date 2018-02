Das einzige Geräusch, das man in dem kurzen Videoclip eines chinesischen Autoren aus Kowloon, Hongkong, hört, ist ein panisch kleffender Hund. Seinem Gebell nach zur urteilen, handelt es sich um einen eher kleinen Hund. Und wenn er das sieht, was das Video zeigt, versteht man den Grund für seine Aufregung. Ein männliches Wildschwein mit diesen Ausmaßen hat auch er vermutlich noch nie zuvor gesehen. Auf den Hinterbeinen stehend, lehnt es sich an einen Müllcontainer, der vermutlich die Kantinenreste enthält, die in der gegenüberliegenden Schule angefallen sind. Das Video ging viral, nachdem der Beobachter dieser Szene es bei Facebook geteilt hatte.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich die Aufnahme bereits angesehen. Das ist sogar für den 43-Jährigen, dessen Facebook-Seite fast 30.000 Menschen folgen, eine erstaunliche Zahl.