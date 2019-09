Die Proteste der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong haben sich nach den schweren Zusammenstößen am Samstag auch am Sonntag am Flughafen von Hongkong fortgesetzt. Hunderte Demonstranten errichteten unter anderem Barrikaden aus Gepäckwagen und stürmten eine Zugstation in der Nähe Flughafens. Am Sonntag fasste eine Polizeisprecherin die Zusammenstößen vom Vortag in Hongkong zusammen: "Bei der Operation gestern hat die Polizei 63 Personen verhaftet, darunter waren 54 Männer und 9 Frauen im Alter zwischen 13 und 36 Jahren. Zu den von der Polizei bei der Operation beschlagnahmten Gegenständen gehören Benzinbomben, Gasmasken, Laserpistolen, Schleudern und Metallgeschosse, Helme und viele Regenschirme. Die Verdächtigen wurden wegen Vandalismus, wegen des Sprengstoff- und Waffenbesitzes sowie wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot verhaftet." Seit etwa drei Monaten halten die Proteste in Hongkong mittlerweile an und ein Ende scheint bisher nicht abzusehen. Und die Gewalt bei den Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Sicherheitskräften droht immer weiter zu eskalieren. Die Proteste richten sich gegen den wachsenden Einfluss der Regierung in Peking. Die ehemalige britische Kolonie hat besondere Freiheitsrechte, wie etwa Meinungsfreiheit. Diese sind aus Sicht der Demonstranten in Gefahr.