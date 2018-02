Es war einer der schwersten Verkehrsunfälle, der seit Jahren in Hongkong passiert ist. Mindestens 18 Menschen starben, als am Wochenende ein Bus von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Neben den Toten gab es auch viele Verletzte. Die Feuerwehr musste das Busdach öffnen, um eingeschlossene Fahrgäste zu befreien. Lee Chi Wai, von der zuständigen Polizei: "Die Polizei hat den Busfahrer festgenommen. Im wird vorgeworfen, für Todesfälle verantwortlich zu sein, weil er gefährlich gefahren ist. Er ist in Haft und die Polizei beschäftigt sich mit ihm." Das verantwortliche Busunternehmen kündigte Entschädigungszahlungen für die Familien der Todesopfer an. Wie der Unfall passieren konnte, soll jetzt untersucht werden.