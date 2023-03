Sehen Sie im Video: Wolkenkratzer in Hongkong steht in Flammen.









STORY: Fast wie eine brennende Fackel konnte man am frühen Freitagmorgen ein Hochhaus in Hongkong in Flammen sehen. Mehrere Stockwerke des Gebäudes brannten und glühende Teile eines Baugerüstes aus Bambus fielen herunter. Bei dem Hochhaus handelte es sich um ein Sanierungsprojekt im Stadtteil Tsim Sha Tsui. Allerdings war das Inferno relativ schnell unter Kontrolle, wie die Rettungskräfte am Freitag in Hongkong bestätigten. Keung Sai-Ming, Stellvertretender Chef der Feuerwehr: "Das Feuer wurde heute Morgen um 7:31 Uhr eingekreist und um 8:08 Uhr unter Kontrolle gebracht. Um halb neun waren die Flammen weitgehend gelöscht. Während des Einsatzes wurden insgesamt 170 Personen mithilfe der Feuerwehr und der Polizei evakuiert. Die Ermittlungen zur Brandursache auf der Baustelle dauern noch an." Nach Angaben der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten rund 250 Beamte im Einsatz, auch mit Unterstützung aus der Luft. Berichte über Verletzte und eine Bilanz des Schadens liegen zurzeit nicht vor. Bei dem Hochhaus handelte es sich, laut den Angaben auf der Website des Unternehmens, um ein 42-stöckiges Projekt der Empire Group, in dem unter anderem ein Hotel untergebracht werden sollte.

