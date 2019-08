In Hongkong ist es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, um Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Hauptquartier der von der Regierung in Peking gesteuerten Volksbefreiungsarmee zu vertreiben. Einige der Demonstranten warfen Molotowcocktails und Steine auf die Einsatzkräfte. Viele trugen Regenschirme oder versuchten mit Laserpointern die Sicherheitskräfte zu blenden. Die Polizei stellte Barrikaden vor Regierungsgebäuden auf und der U-Bahn-Verkehr wurde auf einigen Linien unterbrochen. Nachdem am Freitag zeitweise Bürgerrechtsaktivisten festgenommen worden waren, stellten sich am Samstag keine konkrete Person an die Spitze der Proteste. Seit drei Monaten protestieren Hongkonger gegen den wachsenden Einfluss der Regierung in Peking. Die ehemalige britische Kolonie hat besondere Freiheitsrechte, wie etwa Meinungsfreiheit. Diese sind aus Sicht der Demonstranten in Gefahr. Die chinesische Regierung wirft ausländischen Mächten, insbesondere Großbritannien und den USA vor, die Proteste anzustacheln.