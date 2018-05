Bei schweren Unwettern sind in Indien Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Allein im westlichen Bundesstaat Rajasthan starben nach Angaben der Behörden vom Donnerstag mehr als 30 Menschen. 45 seien im nördlichen Uttar Pradesh getötet worden. In einigen Medienberichten war am Donnerstag sogar von rund 100 Toten die Rede. Heftige Sturmböen rissen vielerorts Bäume und Strommasten um. Zahlreiche Häuser wurden dabei zerstört. Mehrere Bezirke waren ohne Elektrizität. Dutzende Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Der zuständige Manager für den Katastrophenschutz in Rajasthan sprach von einem gewaltigen Sturm mit abnorm hohen Windgeschwindigkeiten.