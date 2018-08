Die Gelbgebänderte Hummel, oder Bombus terricola, gilt international als vom Aussterben bedrohte Art. Wissenschaftler in Toronto erforschten nun den Gencode der Insekten, um erklären zu können, woran das liegt. Es war das erste Mal, dass die Gen-Sequenz der Hummel entschlüsselt wurde, die Forscher entdeckten dabei Hinweise auf lang zurückreichenden Inzest. "Inzest ist für Bienenarten besonders schlecht, weil so sterile Männchen zustande kommen, wodurch der Rückgang noch weiter vorangetrieben wird", erklärt Forscher Amro Zayed. "Der Inzest ist eine Konsequenz aus dem Rückgang, aber es könnte auch zu geringerer Fitness und dadurch zu erhöhtem Rückgang führen." Demnach könnte dies bedeuten, dass die Königinnen nur über die Hälfte der Arbeiterinnen verfügen, um eine Kolonie zu bauen. Außerdem fanden die Forscher Hinweise auf Krankheiten unter den Hummeln. Sie haben die Theorie, dass Hummeln, die in kommerziellen Gewächshäusern gehalten werden Krankheiten auf Hummeln in freier Wildbahn übertragen. Auch für weitere Erkenntnisse hierzu wird die Genom Aufschlüsselung den Wissenschaftlern helfen. Hummeln sind wichtige Bestäuber für Nutzpflanzen, wie etwa Beeren. In den USA sind sie sogar die einzigen Bestäuber für Tomaten. Die Gelbgebänderte Hummel, oder Bombus terricola, gilt international als vom Aussterben bedrohte Art.