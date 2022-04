Sehen Sie im Video: Hund harrt sechs Stunden bei seinem verletzten Gefährten aus– dann erhalten sie Hilfe.













































Dieser kleine obdachlose Hund namens Corey rettet seinem Freund Matthew das Leben – denn dieser ist angefahren worden.





Durch einen Facebook-Post wird Samantha Zimmer aus Houston, Texas auf die hilflosen Hunde aufmerksam.





Bereits vormittags hatte ein Postbote die Tiere am Straßenrand gefunden, doch er schaffte es nicht den beiden alleine zu helfen.





Gemeinsam mit ihrem Verlobten George macht sich Samantha sofort auf die Suche nach den beiden Tieren.





Nach knapp einer Stunde finden die beiden Corey, der auf einer Straße in Richtung Dayton, Texas liegt.





Mit Würstchen schaffen sie es, den anfänglich misstrauischen Corey in ihr Auto zu locken.





Nur ein paar Meter weiter finden sie auch Matthew, den sie aus dem Graben retten.





Mit einigen Verletzungen, einem Hautauschlag und Flöhen wird Matthew zu einem Tierarzt gebracht.





Corey bleibt unversehrt.





„Wir waren so erleichtert, dass Corey bei Matthew geblieben war, der trotz seiner Verletzungen immer noch normal atmete, mit dem Schwanz wedelte und sich freute, uns zu sehen.“





Nachdem Matthew aus der Notaufnahme entlassen wird, sind er und Corey endlich wiedervereint.





Beide Hunde werden von der gemeinnützigen Rettungsaktion "Lola’s Lucky Day" gepflegt und zu Pflegefamilien gebracht.





Samantha ist Pflegerin bei "Lola’s Lucky Day" und teilt ihre Rettungsgeschichten online – so auch die von Matthew und Corey.





Sie möchte so auf die Probleme der heimatlosen Tiere in Texas aufmerksam machen und Spenden sammeln.





Matthew und Corey leben nun beide in Pflegefamilien.





Ihre Geschichte hat Menschen aus der ganzen Welt erreicht und berührt.

Mehr