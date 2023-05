von Wiebke Tomescheit Mischling Koume sorgte auf einem Reiterhof im japanischen Chiba dafür, dass ein Mann in einer Notlage rechtzeitig versorgt werden konnte.

Sie ist kein Rassehund, ihren Stammbaum hat vermutlich niemand je aufgezeichnet, und besonders elegant sieht sie auch nicht aus: Hündin Koume ist ein brauner Mischling, allerdings einer mit flauschigem Fell und dem freundlichsten Gesicht. Und eine Heldin ist sie außerdem auch noch – das sogar ganz offiziell.

Die Mischlingshündin lebt auf einem Reiterhof in Japan, wo sie die Besucher:innen begrüßt. Das macht sie schon, seit sie ein Welpe war. Die Hofbesitzer schätzen Koume dafür, dass sie gelassen und freundlich ist – und in der Regel auch ruhig. Der Vierbeiner bellt und knurrt niemanden an, so dass kein Reitschüler Angst vor ihr haben muss. Trotzdem hat Koume ein wachsames Auge auf alles, was auf dem Reiterhof in Chiba vor sich geht. Und wenn Not am Mann ist, dann wird sie auch mal laut.

Mann brach auf Reiterhof zusammen

So passierte es, dass ein Mann mittleren Alters von einem Ausritt zurückgekommen war und vor dem Stall plötzlich zusammenbrach. Der 52-Jährige brauchte dringend medizinische Hilfe – und das schnell. Allerdings war gerade niemand in der Nähe, dem seine Notsituation hätte auffallen können. Hündin Koume allerdings war vor Ort. Und sie begann, ganz gegen ihre übliche Art, laut und pausenlos zu bellen, so dass ihre Besitzerin sofort wusste: Etwas stimmt nicht. Yuna Maruo eilte zum Stall.

Die 23-Jährige war eine der ersten, die dem Mann Hilfe leisten konnte. Dadurch, dass die Mischlingshündin so aufmerksam Alarm geschlagen hatte, konnte schnell ein Rettungswagen gerufen werden. Die Sanitäter stellten fest, dass der Reiter einen Herzinfarkt erlitten hatte und setzten einen Defibrilator ein. Hierbei ist wichtig, dass dies so schnell wie möglich passiert: Hätte Koume nicht gebellt, wäre womöglich erst sehr viel später jemand auf den Zusammenbruch des Mannes aufmerksam geworden. Zu spät vielleicht. So aber konnte ihm rasch geholfen werden, inzwischen ist er wieder wohlauf und war auch bereits wieder zu Besuch auf dem Hof, zum Reiten.

Koume ist offiziell eine Heldin

Koumes Einsatz wurde aber nicht vergessen. Die Hündin erhielt von den Rettungskräften eine förmliche Urkunde, die sie als echte Heldin auszeichnet. Die soll einen prominenten Platz auf dem Reiterhof bekommen – damit alle Gäste direkt wissen, wer sie da am Tor freundlich begrüßt.

Quellen: CNN, "Japan News"