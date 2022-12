Sehen Sie im Video: Ein Jahr vermisst – Hund taucht 2900 Kilometer entfernt von seinem Zuhause wieder auf.









14 Monate lang wurde ein Hund aus Sacramento in Kalifornien vermisst – am Dienstag gab es für die Besitzer von „Zeppelin" ein verfrühtes Weihnachtswunder. Der Vierbeiner wurde in Louisburg im US-Bundesstaat Kansas auf einem Feld gefunden – 2.900 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Die Daten auf seinem Mikrochip verrieten den Tierärzten den Namen seiner Besitzerin. Sandra O'Neil konnte es kaum glauben und dankte allen Helfern. SB BESITZER SANDRA O'NEIL: Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, was Sie getan haben, damit er nach Hause kommt. Freiwillige haben schon angeboten, „Zeppelin" im Auto nach Kalifornien zu bringen. Möglicherweise wird der Hund mit Tierrettungsorganisation „Pilots for Paws" nach Hause geflogen.

