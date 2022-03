Sehen Sie im Video: Heldenhafter Tierarzt Jakub rettet zurückgelassene Tiere aus der Ukraine.













































Tapfere Aktion mitten im Ukraine-Krieg.





Der 32-jährige Tierarzt Jakub fährt regelmäßig in die Ukraine, um Tiere zu retten, die im Krieg gefangen sind.





Darunter befindet sich ein Hund mit einer Kugel in der Wirbelsäule.





Auch eine Zwergziege, die unter einer Beinerkrankung leidet, ist dabei.





Jakub fährt mit einem Konvoi aus Przemyśl an der polnischen Grenze in das Kriegsgebiet.





So hat der Tierarzt bereits 200 Katzen und 60 Hunde beispielsweise aus Lwiw gerettet.





In Polen betreibt er die Tierrettungsorganisation "ADA Foundation".





Im Alter von 17 Jahren gründet er die auf Spenden basierte Organisation.





Mit der Hilfe von Unterstützern konnten bereits mehr als 70.000 Euro gesammelt werden.



Und das Engagement für die Tiere zahlt sich aus:





Einige der geretteten Tiere sind bereits mit ihren ukrainischen Besitzern wiedervereint.

