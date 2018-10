Auf der Fahrt von Köln nach München ist am Freitagmorgen ein ICE in Brand geraten. Der Zug hielt auf freier Strecke bei Diersdorf, Rettungskräfte brachten mehr als 500 Menschen in Sicherheit, 5 von ihnen trugen leichte Verletzungen davon. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in einem der Waggons im hinteren Zugteil aus und griff dann auf weiteren über. Die Behörden wollen nun ermitteln, was den Brand verursacht hat. Der Streckenabschnitt bleibt wegen Reparaturarbeiten bis auf weiteres gesperrt. Fernverkehrszüge werden in beiden Richtungen umgeleitet. Wegen der Löscharbeiten und der Rauchentwicklung wurde auch die nahe gelegene Autobahn A3 in beide Richtungen vorübergehend gesperrt, inzwischen fließ der Verkehr aber wieder.