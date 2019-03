Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder erhalten in einer stufenweisen Anhebung der Einkommen acht Prozent mehr Geld. Auf diesen Tarifabschluss mit einer Laufzeit von 33 Monaten einigten sich die Gewerkschaften Verdi und die dbb-Tarifunion mit der Tarifgemeinschaft der Länder am Samstag in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam. Vorausgegangen waren tagelange Warnstreiks. Verdi-Chef Frank Bsirske. "Das ist das beste Ergebnis im Länderbereich für einen Lohnabschluss seit vielen Jahren. Es ist ein guter Tag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Es ist zugleich auch ein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger, die ja angewiesen sind auf gute öffentliche Dienstleistungen in Kliniken, an Schulen, bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten. Dieser Abschluss ist geeignet, die Attraktivität der öffentlichen Arbeitgeber nachhaltig zu stärken." Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz sprach für die Arbeitgeber von einem fairen Tarifabschluss. "Die Einigung ist aus Sicht der Länder ein finanzieller Kraftakt." "Wir haben das kalkuliert auf über die gesamte Laufzeit ein Volumen von über sieben Milliarden. Und das bedeutet auch, dass das einer der Punkte war, weshalb es für uns so wichtig war, um diesen Abschluss auch zu ringen. Weil es eben so ist, dass das, was ursprünglich an Forderungen auf dem Tisch lag, ging darüber noch weit hinaus." Zudem einigten sich die Tarifparteien auf Verbesserungen etwa für Pflegekräfte, die mehrere hundert Euro mehr monatlich erhalten, oder für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Das Ergebnis soll nach dem Willen der Gewerkschaften auch auf gut eine Million Beamte im Dienst der Länder sowie Pensionäre übertragen werden.