Schweine, die mit Fahrstühlen fahren, sind in China keine Seltenheit. In mehrstöckigen Schweinefarmen werden die Tiere von Etage zu Etage gefahren, je nachdem in welcher Entwicklungsphase sie sich gerade befinden. Eine private chinesische Agrarfirma betreibt in dem Land bereits zwei siebenstöckige Schweinefarmen, vier weitere sollen folgen. Die Schweine-Hochhäuser hätten viele Vorteile, sagt Jiang Wei, der hier für die Aufzucht der Schweine zuständig ist: "Die Umgebung und das Temperatur-Kontrollsystem sind hier sehr gut und das wird die Todesfälle unter den Ferkeln mit Sicherheit verringern. Es wird eine höhere Überlebensrate geben und die Mutterschweine werden mehr Ferkel produzieren. In diesem Fall müssen wir weniger investieren und haben eine höhere Produktivität." In dem Schweinehochhaus, in dem Jiang Wei arbeitet, sind rund 30.000 Tiere untergebracht. Ein spezielles Belüftungssystem und andere Vorrichtungen sollen dafür sorgen, dass jede Etage unabhängig von den anderen Etagen betrieben werden kann. Auch Viren könnten so nicht von Etage zu Etage springen, behaupten die Betreiber. Bevor die Ablüfte die Schweinefabrik verlassen, würden sie zudem aufwendig gefiltert. Doch selbst in China gibt es an der angeblichen Unbedenklichkeit dieser Massentierhaltung auf mehreren Etagen Zweifel. Wissenschaftler sagen, dass das Risiko für Seuchen und Krankheiten mit der Zahl der gehaltenen Tiere zunehme. Ungeachtet dessen liegen die Hochhäuser für Schweine in China derzeit im Trend. Demnächst sollen hier Schweinefarmen entstehen, die sogar 13 Stockwerke haben.