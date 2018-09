Glückliches Ende einer wochenlangen Odysse im Westpazifik: Ein indonesischer Teenager trieb 49 Tage lang allein in einer Fischerhütte über das Meer, bevor er schließlich von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet wurde.

Aldi Novel Adilang habe auf einer schwimmenden Fischfalle 125 Kilometer vor der Küste seiner indonesischen Heimatinsel Sulawesi gearbeitet, berichtet die "Jakarta Post". Diese Rumpon genannten Konstruktionen sehen aus wie Bambusflöße mit winzigen Hütten darauf. Sie werden durch Bojen gesichert und sind mit einem langen Seil am Meeresboden verankert.

Heftige Winde reißen Aldilangs Floß los

Adilang musste sich auf dem Rumpon sechs Monate lang um den Betrieb von Lampen kümmern, mit deren Hilfe in der Nacht Fische angelockt werden, wie sein Vater der Zeitung erzählte. Es sei ein einsamer Job, den der 19-Jährige ausgeübt habe, seit dem er 16 war. Nur einmal in der Woche sei ein Mitarbeiter seines Auftraggebers vorbeigekommen, um die Fische aus den Fallen zu holen und frische Nahrung, Wasser und Treibstoff vorbeizubringen.

Am 14. Juli hätten heftige Winde das Floß losgerissen und weit hinaus in den Ozean getrieben, berichtet die " Jakarta Post". Da es sich bei der Konstruktion nicht um ein Boot handelte, sei es weder mit einem Motor noch mit Rudern ausgerüstet gewesen. Aldilang habe nur Proviant für einige Tage gehabt. Als dieser aufgebraucht war, habe er Fische gefangen und, nachdem sich auch sein Gasvorrat erschöpft hatte, Holz von seiner Hütte verbrannt, um die Fische zu kochen. Getrunken habe er, indem er Wasser aus seiner vom Meer feuchten Kleidung geschlürft habe, in der Hoffnung, so weniger Salz zu sich zu nehmen.

Rettung beinahe gescheitert

Zehn Schiffe seien an dem Floß vorübergefahren, bevor der unter panamaischer Flagge fahrende Frachter "Arpeggio" Aldilang gerettet habe, erzählte ein Diplomat der indonesischen Botschaft in Osaka, Japan, der Zeitung. Zunächst habe die Besatzung den mit seiner Kleidung winkenden Schiffbrüchigen nicht bemerkt. Dann habe der 19-Jährige den Kapitän mit einem Funksignal auf sich aufmerksam machen können.

Die Wellen seien allerdings so hoch gewesen, dass der Frachter Schwierigkeiten gehabt habe, sich Aldilang zu nähern. Nachdem das Schiff ihn viermal umkreist hatte, habe die Besatzung dem 19-Jährigen schließlich ein Seil zugeworfen, das allerdings das Floß nicht erreicht habe. "Aldi beschloss dann, ins Meer zu springen, um das Seil zu greifen, während die Wellen und der Wind ihn hin und her warfen", sagte der Diplomat. Nach Wochen auf See sei der junge Mann bereits sehr schwach gewesen und habe das Tau beinahe wieder verloren. "Aber die Schiffsbesatzung hat es geschafft, seine Hand zu ergreifen", erzählte der Diplomat.

Schiffskoch schneidet Gerettetem die Haare

Am 31. August, mehr als eineinhalb Monate nach dem Beginn seiner Odysse, wurde Aldilang schließlich in den Gewässern vor der Insel Guam an Bord der "Arpeggio" gezogen. Rund 2000 Kilometer hatte er auf seinem kleinen Bambusfloß zurückgelegt.

Er habe geglaubt, dass er "da draußen sterben würde", sagte der Gerettete dem Bericht zufolge dem lokalen Nachrichtenportal "Tribun Manado". Einmal habe er sogar an Suizid gedacht und überlegt, ins Meer zu springen. Doch dann sei ihm der Rat seiner Eltern eingefallen, in Zeiten der Not zu beten. Er habe eine Bibel an Bord gehabt, und so habe er gebetet.

An Bord der "Arpeggio" wurde Aldilang mit frischer Kleidung und Essen versorgt und der Schiffskoch schnitt ihm sogar Haare. Da der Frachter auf dem Weg nach Japan war, übergab der Kapitän den Geretteten am 6. September im Hafen von Tokuyama an indonesische Konsulatsbeamte aus Osaka. Zwei Tage später landete der Teenager wieder in Indonesien. Jetzt sei Aldilang wieder bei seiner Familie und bei guter Gesundheit, sagte der Diplomat. "Aldis Geschichte ist in der Tat dramatisch, und wir sind allen - dem Kapitän des Schiffes und den japanischen Behörden, die sehr hilfreich waren, um Aldis Rückkehr zu gewährleisten, sehr dankbar."