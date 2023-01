Das mutmaßliche Müllpressen-Unglück ereignete sich an einem Supermarkt in Norderstedt (Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein)

Supermarkt in Norderstedt 69-Jähriger gerät in Müllpresse und stirbt

Grausiger Entdeckung an einem Supermarkt im schleswig-holsteinischen Norderstedt bei Hamburg. Dort ist ein Mann in eine Müllpresse geraten und gestorben.

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in Schleswig-Holstein ist in eine Müllpresse geraten und darin ums Leben gekommen. Die genauen Umstände des Geschehens waren nach Polizeiangaben vom Montag zwar noch unklar, die Ermittler gingen allerdings von einem tragischen Unglücksfall aus. "Aufgrund der Auffindesituation dürfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem Unfallgeschehen auszugehen sein", hieß es.

Mann stirbt in Supermarkt-Müllpresse

Laut Polizei war der 69-Jährige am Samstag nicht von der Arbeit nach Hause gekommen und von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, nachdem diese am Sonntag dessen Auto auf dem Gelände des Supermarkts in Norderstedt bei Hamburg entdeckt hatte. Einsatzkräfte suchten das Gebäude vergeblich ab, etwas später fand ein weiterer Mitarbeiter des Supermarkts den Vermissten in der Müllpresse. Diese wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.