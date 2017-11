Legendäre Gitarren stehen hier in New York vor der Versteigerung, zum Beispiel die in der Mitte, auf der Jimi Hendrix im Jahr 1968 gespielt haben soll. Der Leiter des Auktionshauses Guernsey's, Arlan Ettinger, sagt zu diesem Instrument: "Eine hübsche, farbenfrohe Gitarre. Eine Guild-Gitarre mit ganz verschiedenen Abziehbildern, benutzt von niemandem anders als dem großen, späten Jimi Hendrix, im Jahre 1968. In Miami war Hendrix für ein Festival, und der Regen ließ das platzen. Er und andere Musiker und auch viele Fans strömten dann in das Hotel nebenan, und dann gab es dort eine Jam-Session, und das hier ist die Gitarre, die Hendrix spielte." Auch andere Gitarren stehen zum Verkauf, auf denen Stars wie Madonna, Paul McCartney und Bruce Springsteen gespielt haben sollen. Erst im Mai hatte das Auktionshaus eine Gitarre von Jerry Garcia für fast zwei Millionen US-Dollar verkaufen können. Die Auktion hier in New York soll am 2. Dezember stattfinden.