New York bekommt eine neue Polizeichefin. Keechant Sewell wird die erste Frau an der Spitze der New Yorker Polizei. Die 49-Jährige hatte zuvor lange für die Polizeibehörde in Nassau County nahe der Metropole gearbeitet.

Das New York Police Department (NYPD) ist wohl die bekannteste Polizeibehörde der Welt. Sie ist Schauplatz etlicher Filme und Serien und weit über die Metropole hinaus bekannt. Zum ersten Mal in ihrer 176-jährigen Geschichte soll die New Yorker Polizei ab dem nächsten Jahr eine Frau als Chefin bekommen. Der gewählte Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, will Keechant Sewell als neue Chefin der New Yorker Polizei nominieren.

Die 49-Jährige ist im Stadtteil Queens aufgewachsen und hatte zuvor lange für die Polizeibehörde in Nassau County nahe der Metropole gearbeitet. Dort arbeiten rund 2400 Polizist:innen – deutlich weniger als im NYPD mit seinen rund 35.000 Männern und Frauen in Uniform.

An Expertise mangelt es Sewell deshalb nicht: Chuck Wexler vom Police Executive Research Forum, das Polizeibehörden berät, bezeichnete Keechant Sewell in der "New York Times" als jemanden, der Erfahrung in jedem Teil der Behörde mitbringe – von der Streife bis zu inneren Angelegenheiten.

Sewell selbst sagte der "New York Post" über ihre neue Aufgabe: "Ich will wirklich einen Blick darauf werfen, was in der Stadt funktioniert und was nicht."

Der neu gewählte Bürgermeister von New York betont ihre "emotionale Intelligenz"

Der neu gewählte Bürgermeister Eric Adams nannte Sewell in der "New York Post" "eine bewährte Verbrechensbekämpferin", die über die nötige Erfahrung und die emotionale Intelligenz verfüge, "um den New Yorkern die Sicherheit zu geben, die sie brauchen, und die Gerechtigkeit, die sie verdienen".

Bei Twitter betonte er ebenfalls, dass Keechant Sewell neben Erfahrung "emotionale Intelligenz" für den Job mitbringe.

Auf die Frage, was sie ihrer Meinung nach anders machen werde als ein Mann, sagte Sewell: "Meine Perspektive ist anders." Sie bringe ein frisches Paar Augen mit. Manchmal würden Leute sagen, Frauen seien ein bisschen sensibel. "Aber ich denke, Sensibilität ist eine Stärke", so Sewell.

Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern ist das NYPD die größte Polizeibehörde der USA und wird derzeit von Dermot Shea geleitet. Der neue Bürgermeister Adams hatte einst selbst in der Behörde gearbeitet.

