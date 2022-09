Sehen Sie im Video: In Pakistan steigen infolge der Flut Fälle von Denguefieber.









STORY: Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan leiden immer mehr Menschen an durch Wasser übertragene Krankheiten wie Denguefieber. Das teilte die Regierung in Islamabad am Donnerstag mit. Bisher habe man mehr als 4000 Fälle von Denguefieber registriert. Täglich kämen 150-200 neue Fälle dazu, sagte die Gesundheitsministerin der stark von den Überschwemmungen betroffenen Provinz Sindh. Andere Krankheiten wie Ruhr, Durchfall, Malaria und Hautkrankheiten seien ebenfalls weit verbreitet, Die sich abzeichnende Gesundheitskrise wird zu eine zunehmende Belastung für die pakistanischen Behörden. Sie leisten bereits Hilfe für Millionen von vertriebenen Flutopfern, die ihre Häuser und anderes Eigentum durch die beispiellosen Überschwemmungen verloren haben. In dem 220 Millionen Einwohner zählenden südasiatischen Land waren 33 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Die Sachschäden an Häuser, Straßen und anderer Infrastruktur gehen in die Milliarden. Etwa 4 Millionen Hektar Ackerland waren überflutet.

