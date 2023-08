Lottolose in einem Laden in Indien

von Eugen Epp Mit ihrer Arbeit verdienen sie kaum genug Geld zum Leben. Doch dank eines Lottogewinns sind elf Frauen aus Indien plötzlich reich – und wollen dennoch weiter ihrem Job nachgehen.

Elf Frauen aus Indien dürfen sich über einen großen Lottogewinn freuen. Die Gruppe aus dem Bundesstaat Kerala hat ganze 100 Millionen Rupien abgeräumt, berichtet die BBC – das sind umgerechnet 1,1 Millionen Euro.

Für die Frauen ist der Gewinn vor allem deshalb eine Sensation, weil sie bisher finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet waren. Ganz im Gegenteil: Sie arbeiten körperlich hart, sammeln in der Nachbarschaft für wenig Geld biologisch nicht abbaubare Abfälle ein. Solche Sorgen sollten nun aber der Vergangenheit angehören. Erst einen Tag nach der Ziehung erfuhren die Frauen von ihrem Glück. "Wir hätten nie damit gerechnet, so viel Geld zu gewinnen", sagte eine von ihnen der BBC.

Alle Lotto-Gewinnerinnen wollen weiterhin arbeiten

Die Frauen sind schon seit längerer Zeit begeisterte Lottospielerinnen, regelmäßig legen sie zusammen, um als Tippgemeinschaft einen Schein zu kaufen und ihr Glück zu versuchen. Kleinere Summen haben sie bereits gewonnen, diesmal hat es mit dem ganz großen Jackpot geklappt. 250 Rupien hat das Glückslos gekostet, das entspricht dem Tageslohn einer Arbeiterin. Manche konnten sogar nicht genug Geld aufbringen, um ihren Anteil am Los zu bezahlen, dafür steuerte der Rest mehr bei.

Das Geld, dass sie für ihre Arbeit bekommen, reicht kaum zum Leben, sagen die Inderinnen. Die meisten von ihnen haben Kredite aufgenommen, um beispielsweise ihren Kindern Bildung zu ermöglichen. Manche haben ihre Ehemänner oder ihr Haus verloren, andere plagten Zukunftssorgen wegen der Arbeitslosigkeit der Männer oder Krankheiten ihrer Kinder. Mit ihrem Anteil vom großen Gewinn kann sich jetzt jede ein deutlich komfortableres Leben aufbauen.

Nach Abzug der Steuern bleiben von dem Jackpot immerhin noch 63 Millionen Rupien (690.000 Euro) übrig. Der Anteil jeder Gewinnerin beträgt mehr als das 700-fache dessen, was sie in einem Monat verdienen. Damit könnten sie ihre Arbeit an den Nagel hängen – doch die Glückspilze denken nicht daran. Am Tag, nachdem sie von ihrem Gewinn erfahren hatten, kamen alle wieder pünktlich zur Arbeit. "Wir haben eine Sache entschieden", sagte eine der Frauen der BBC. "Wir werden mit diesem Job nicht aufhören, weil es diese Gemeinschaft war, die uns reich gemacht hat."

Quellen: BBC / The India Times

